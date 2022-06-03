В азербайджанской армии проверена боеготовность военных топографов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2022 год проверена боеготовность №-ской топографической воинской части.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерстве обороны Азербайджана, сначала был проведен осмотр служебных помещений для личного состава, кабинетов для сверки электронных карт и подготовки макета территории, а также хранилищ топографических карт.

Затем с участием личного состава были на практике выполнены задачи по ориентированию на местности, определению координат остановочного пункта с помощью глобальной системы позиционирования (GPS), а также топогеодезическому обеспечению с использованием современного оборудования и программного обеспечения.

Были проверены теоретические знания и практические навыки личного состава, проведено оценивание.

Основной целью мероприятий является совершенствование знаний и умений военных топографов, организация этой специализации на уровне современных стандартов, а также оперативное выполнение задач по топогеодезическому обеспечению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)