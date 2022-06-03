Азербайджан превратился в незаменимого игрока в обеспечении глобальной энергетической безопасности - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратился в незаменимого игрока в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Авторитет и международная роль Азербайджана неуклонно растут. Сильная политическая воля Президента Ильхама Алиева, цели, рассчитанные на несколько десятилетий вперед, обусловливают дальнейшее успешное движение Азербайджана по пути развития.

Об этом сказал SƏS TV заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

По его словам, в последние дни в Азербайджане происходят важные исторические события.

"На прошлой неделе в стране прошел фестиваля TEKNOFEST, который стал символом азербайджано-турецкого братства. На этой неделе в Азербайджане в международной выставке нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели приняли участие партнеры из многих стран мира, представители различных международных, экономических структур. Азербайджан превратился в незаменимого игрока в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Как известно, в начале 90-х годов в Азербайджане царила очень сложная политическая ситуация. Наша страна находилась у края пропасти. Вернувшийся в тот период к руководству страной великий лидер Гейдар Алиев в первую очередь обеспечил в Азербайджане общественно-политическую стабильность. Благодаря усилиям великого лидера Азербайджан открыл для мира природные ресурсы, энергетические ресурсы, возможности Каспийского моря. Страна встала на путь развития. В последующие годы эта политика была успешно продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, и сегодня Азербайджан является страной, обладающей особым авторитетом в мире. Наша страна постоянно работает над новыми колоссальными проектами. Поиск новых источников энергии, в частности проекты, связанные с переходом на "зеленую" энергию, привлечение к этому процессу авторитетных иностранных компаний заслуживают высокой оценки", - сказал Керимли.

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратился в незаменимую силу в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Авторитет и международная роль Азербайджана неуклонно растут. Сильная политическая воля Президента Ильхама Алиева, цели, рассчитанные на несколько десятилетий вперед, обусловливают дальнейшее успешное движение Азербайджана по пути развития.

Об этом сказал SƏS TV заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

По его словам, в последние дни в Азербайджане происходят важные исторические события.

"На прошлой неделе в стране прошел фестиваля TEKNOFEST, который стал символом азербайджано-турецкого братства. На этой неделе в Азербайджане в международной выставке нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели приняли участие партнеры Азербайджана из многих стран мира, представители различных международных, экономических структур.

Как известно, в начале 90-х годов в Азербайджане царила очень сложная политическая ситуация. Наша страна находилась у края пропасти. Вернувшийся в тот период к руководству страной великий лидер Гейдар Алиев в первую очередь обеспечил в Азербайджане общественно-политическую стабильность. Страна встала на путь развития. Благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан открыл для мира природные ресурсы, энергетические ресурсы, возможности Каспийского моря. В последующие годы эта политика была успешно продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, и сегодня Азербайджан является страной, обладающей особым авторитетом в мире. Наша страна постоянно работает над новыми колоссальными проектами. Поиск новых источников энергии, в частности проекты, связанные с переходом на "зеленую" энергию, привлечение к этому процессу авторитетных иностранных компаний, заслуживает высокой оценки", - добавил Керимли.