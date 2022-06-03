Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Швейцарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июня в Берне (Швейцария) состоялись двусторонние политические консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарской Конфедерации.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, швейцарскую делегацию - заместитель государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Анна Ифковиц.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений стран, региональные вопросы, партнерские отношения Азербайджана с европейскими государствами, связи в экономической и гуманитарной сферах, высоко оценены особое значение Азербайджана как надежного партнера Европы, важная роль в обеспечении транспортных и энергетических коридоров. В рамках встречи стороны также подписали соглашение между правительствами двух стран касательно оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, консульств и постоянных представительств в государстве пребывания.

Замминистра Халафов также встретился с другим заместителем госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Йоханнесом Матьяси. Стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в рамках международных структур, экономические и консульские вопросы, процессы, происходящие на Южном Кавказе и в Восточной Европе.

В ходе обеих встреч было детально обсуждено предложение швейцарских компаний об их привлечении к формированию вследствие мирных процессов на Южном Кавказе, в первую очередь в Азербайджане, новой транспортной и логистической инфраструктуры, и в частности, к восстановительным работам на освобожденных территориях.

Политические консультации продемонстрировали наличие конструктивной политической повестки дня между двумя странами, необходимость вывода отношений на новый уровень политического партнерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)