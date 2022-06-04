В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная презентация новой потрясающей коллекции ковров "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная презентация новой коллекции ковров "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi" (Азербайджанский ковер – танец узоров) и одноименной книги, сообщает в субботу Trend.

Проект реализован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и направлен на сохранение, развитие и продвижение национально-духовных ценностей и культурного наследия Азербайджана.

Мероприятие вызвало большой интерес общественности, среди гостей были видные деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи, организаций и дипломатических миссий.

Ковроткачество является одним из наиболее древних и значимых видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Неисчерпаемое сплетение узоров, полет творческой фантазии и высокое мастерство - вот что такое азербайджанский ковер. Ковры и ковровые изделия Абшеронской, Гянджинской, Газахской, Ширванской, Карабахской, Губинской, Нахчыванской, Ардебильской и Тебризской школ неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре. Азербайджанские ковры прославились во всем мире как древние образцы искусства и хранятся в лучших музеях США, Франции, России, Великобритании, Украины, Грузии и других стран. Традиционное искусство азербайджанского ковроткачества входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В результате поручений и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой был принят ряд важных документов в области развития коврового искусства в Азербайджане, реализованы различные проекты.

Реализация проекта "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi" началась в 2016 году, и за этот период были созданы поистине потрясающие произведения искусства. В создании новой коллекции ковров приняли участие шесть художников и 14 ткачей во главе с народным художником Азербайджана Эльдаром Микаилзаде.

На открытии вечера директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева реализован еще один грандиозный проект в деле сохранения, развития и пропаганды национального наследия. Была выражена признательность Фонду Гейдара Алиева, Центру Гейдара Алиева и коллективу, принявшему участие в реализации проекта, который под овации зрителей был приглашен на сцену.

"Нам удалось реализовать этот трудный, но очень значимый проект. Часть коллекции была ранее представлена в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, и затем в Каннах. Сегодня этот проект в большом и полном выставочном формате будет впервые представлен в Баку. Особо хотелось бы отметить поддержку в реализации проекта Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой", - отметил Анар Алакбаров.

Представленные ковры "Yaranış", "Şikargah", "Xan ovu", "Cəng və barış", "Bəndi-rumi", "Şəbəkəli", "Adəm və Həvva, "Ağaclı", "Narlı", "Göllü", "Ləçək-turunc", "Dörd fəsil", "Tağlı", "Cəmadət" в коллекции дают новое дыхание древнему искусству, интересны посетителям как уникальные образцы искусства. Каждое из этих произведений передает посетителю свое послание через узоры, орнаменты. А в произведении "Yaranış" ярким художественным языком отражены все этапы его создания - от подготовки сырья до создания ковра.

"Идея создания коллекции зародилась в 2014 году под воздействием ковровой карты великого мастера, художника и ковроткача Лятифа Керимова. Я отправился по городам и регионам страны и стал собирать необходимый материал по мотивам старинной архитектуры, орнаментов ковров, шебеке и одежды. В результате проект в виде эскизов был представлен Фонду Гейдара Алиева, который реализовал его на самом высоком уровне", - сказал народный художник Эльдар Микаилзаде, выразив признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой, Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за высокое внимание к национальной культуре и мастерам искусств.

В новой коллекции "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi" ковры, окрашенные натуральными красителями, сотканы из шелка и шерсти. Здесь использованы 170 цветов и оттенков. Чтобы получить различные цветовые оттенки, ткачи создавали новую нить из нескольких цветов, распуская тонкие, как волосы, шелковые нити. При создании ковров неиссякаемым источником вдохновения стали великолепный Дворец Шекинских ханов, Дом Шекихановых, шебеке, природные узоры, богатая флора и фауна, вышивка "текелдуз", изящные ювелирные изделия.

Подробная информация о произведениях, входящих в коллекцию "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi", содержится в одноименной книге. В издании читателям представлены материалы об истории коврового искусства в Азербайджане, мерах, предпринимаемых государством по сохранению древнего искусства, представлены материалы о процессе создания новой коллекции.