Наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере имеет стратегическое значение - Реджеп Тайип Эрдоган (Дополнено)

ШУША /Trend/ - Наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере имеет стратегическое значение.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зачитанном послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

В обращении было отмечено, что реализация крупных проектов, таких как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, вносит важный вклад в региональную и глобальную энергобезопасность.

«По Южному газовому коридору в Турцию была осуществлена транспортировка 15 миллиардов кубометров газа, а в другие страны Европы - 10 миллиардов. Как подчеркнуто в "Шушинской декларации", с подписанием которой мы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подняли отношения наших стран до уровня союзничества, придается большое значение увеличению пропускной способности Южного газового коридора. События, происходящие сегодня в мире, показывают, насколько правильными были эти шаги. Жизненно важное значение турецко-азербайджанского сотрудничества в сфере энергетики для энергетической безопасности Европы сейчас осознается еще лучше. Выдвинутое под руководством моего брата Президента Ильхама Алиева видение Азербайджана в области возобновляемых источников энергии является проводником к региональной стабильности и процветанию. По этой причине объявление Карабаха и Восточного Зангезура зоной "зеленой энергии" является очень верным шагом. Желаю дальнейших успехов работе Бакинской энергетической недели, организованной в период, когда возрастает значение энергетики и энергетической безопасности», - говорится в обращении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)