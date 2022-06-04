В Сухопутных войсках азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в частях и подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские и бронетанковые подразделения во взаимодействии уничтожили обнаруженные в соответствии со сценарием цели условного противника.

Основной целью проведения учений является развитие управленческих навыков командиров и практических умений личного состава, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями.

Подразделения успешно выполнили все поставленные на учениях задачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)