Награждены азербайджанские военнослужащие, принявшие активное участие в фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил военнослужащих азербайджанской армии, принимавших активное участие в организации и проведении аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Azerbaijan».

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана, было отмечено, что на фестивале, олицетворяющем дружбу и братство между Азербайджаном и Турцией, большой интерес у посетителей вызвали совместные полеты военных пилотов обеих стран, выступления спецназовцев Военно-морских сил и современное военно-техническое оборудование, представленное в отведенном для министерства обороны павильоне.

Была особо подчеркнута значимость анализа и пропаганды среди личного состава азербайджанской армии выступлений Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на фестивале.

Отметив, что дружественные отношения глав двух братских государств играют значимую роль в развитии двусторонних отношений стран, министр подчеркнул, что подписание Шушинской декларации является одним из важных шагов в этом направлении. Было отмечено планомерное ведение в азербайджанской армии деятельности, проистекающей из положений этой декларации.

В заключение был озвучен приказ министра обороны о награждении военнослужащих, участвовавших в фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan». Согласно приказу, военнослужащие, принявшие активное участие в фестивале, были удостоены почетных грамот и ценных подарков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)