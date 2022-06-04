В Азербайджане ограничен доступ к интернет-ресурсу "РИА Новости (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ограничен доступ к информационному интернет-ресурсу "РИА Новости", передает в субботу Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта страны.

Ограничение доступа к информационным интернет-ресурсам в связи со случаями размещения информации, распространение которой запрещено в Азербайджанской Республике, регулируется законом "Об информации, информатизации и защите информации". В соответствии с этим законом доступ к информационному интернет-ресурсу или его соответствующей части ограничивается в случае возникновения угрозы охраняемым законом интересам государства и общества по решению соответствующего органа исполнительной власти, говорится в сообщении ведомства. Распространение вышеуказанным агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, происходит не впервые и носит системный характер.

"Распространение "РИА Новости" информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона "Об информации, информатизации и защите информации", и на основании данного закона Азербайджана доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны ограничен", - отмечает ведомство.

(Перевод: Фидан Мустафаева)