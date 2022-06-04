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В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)

Политика Материалы 4 июня 2022 17:41
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Бакинская энергетическая неделя завершилась специальной сессией «Путь к нулевому выбросу углеводородов. Потенциал и возможности зеленой «энергии» в Карабахском регионе», прошедшей в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Как сообщает корреспондент Trend, четвертого июня в Шуше состоялось специальное заседание с участием более 100 местных и иностранных представителей.

В нем приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, первый вице-президент, исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, управляющий директор и председатель Total Energies Регис Агут, исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами, директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон.

Напомним, что 1-4 июня в рамках Бакинской энергетической недели также состоялись 27-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия», 10-я Юбилейная Каспийская международная выставка «Энергетика и возобновляемые источники энергии» и 27-й Энергетический форум.

В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)
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