В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Бакинская энергетическая неделя завершилась специальной сессией «Путь к нулевому выбросу углеводородов. Потенциал и возможности зеленой «энергии» в Карабахском регионе», прошедшей в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Как сообщает корреспондент Trend, четвертого июня в Шуше состоялось специальное заседание с участием более 100 местных и иностранных представителей.

В нем приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, первый вице-президент, исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, управляющий директор и председатель Total Energies Регис Агут, исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами, директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон.

Напомним, что 1-4 июня в рамках Бакинской энергетической недели также состоялись 27-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия», 10-я Юбилейная Каспийская международная выставка «Энергетика и возобновляемые источники энергии» и 27-й Энергетический форум.