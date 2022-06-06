Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в комплексе «Восточный Базар» в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку после реставрации и реконструкции сдан в эксплуатацию комплекс «Восточный Базар».

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в комплексе.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что во время работ по реставрации и реконструкции комплекса «Восточный Базар» особое внимание уделялось ряду нюансов. Основными задачами, стоящими перед проектной командой во время реставрации, были сохранение первоначальной концепции и особых элементов. При реконструкции комплекса максимально использовались местные материалы, а также особое внимание уделялось применению современных технологий и оборудования.

Оригинальная надпись на кириллице при входе на «Восточный Базар» была разработана в той же каллиграфии и изменена на латиницу, а внутренние знаки и вывески представлены в новом дизайне в соответствии со стилем базара.

Было отмечено, что на базаре будут действовать 78 арендаторов. А это означает создание 300 новых рабочих мест.

Купола, являющиеся главными атрибутами комплекса, представлены в дизайне по назначению различных объектов общественного питания. Для обеспечения комфорта покупателей, которые будут посещать базар, ювелирный отдел, ярмарки изделий ручной работы, отдел продажи предметов искусства «Сандыгджа», «Тамаша», закусочные, кафе и рестораны, «Сехрли базар», мастерские и другие отделы сосредоточены под отдельными куполами и в отдельных секциях.

Отметим, что первоначальное проектирование «Восточного Базара» было выполнено известными архитекторами 1980-х годов Урузмагом Ревазовым, Павлом Яриновским и Анатолием Бессоновым. Комплекс состоит из 16 куполов, в том числе 3 больших и 13 малых.

Проектирование комплекса началось в 1978 году, строительство - в 1980 году, а в 1982 году состоялось официальное открытие базара. Первоначально комплекс функционировал как рынок.

Из-за своего уникального архитектурного стиля «Восточный Базар» в 2001 году соответствующим постановлением Кабинета Министров был включен в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения. При тщательном осмотре в 2017 году было установлено, что деятельность торговых объектов различного назначения, долгая неупорядоченная эксплуатация и отсутствие ухода за зданием привели к серьезным повреждениям, трещинам, износу, коррозии и деформациям. Именно с учетом всего этого возникла необходимость в реализации инженерных мероприятий с целью улучшения эксплуатационных показателей комплекса, повышения его устойчивости, обеспечения нормальной работоспособности. Сразу после тщательного осмотра начался процесс детального проектирования, и в 2020 году был дан старт реставрационным работам.

Также отметим, что «Восточный Базар» стал родным местом для жителей столицы еще с 80-х годов прошлого века. Реконструированный комплекс «Восточный Базар» украсил наш город.