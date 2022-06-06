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Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)

Политика Материалы 6 июня 2022 17:02
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

"Рад видеть в Анкаре министра иностранных дел братского Азербайджана Джейхуна Байрамова. Мы высоко ценим отношения наших стран, которые являются примером для всего мира, и региональные процессы. Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - глава МИД (ФОТО)
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