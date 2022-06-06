Пресечена попытка крупной контрабанды наркотиков на территорию Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой Азербайджана продолжаются совместные оперативно-следственные мероприятия в рамках борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на совместную информацию, распространенную этими ведомствами, на основании поступившей информации о незаконном обороте наркотических средств группой лиц, среди которых были и граждане Ирана, при перевозке 37 килограммов 550 граммов марихуаны был задержан гражданин Азербайджана, житель Сабирабадского района Аташов Рахим Гаджи оглу (1987 г.р.).

Также при незаконном пересечении госграницы и передачи Рахиму Аташову большого количества наркотических средств в Имишлинском районе были задержаны лица без документов, удостоверяющих личность. Ими оказались граждане Ирана Мехрибан Латиф Мохсен (1966 г.р.) и Парса Джаффарлоу Амррза Рамазан (1980 г.р.). В отношении первого лица было установлено его задержание в 2008 году за те же деяния в Азербайджане с осуждением на срок 15 лет лишения свободы и экстрадицией в Иран в 2014 году для отбывания оставшейся части наказания.

Решением суда в отношении Рахима Аташова по статьям 206.3.2 (контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с целью сбыта) УК Азербайджана, a также вышеупомянутых граждан Ирана по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)