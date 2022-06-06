Пресечена попытка крупной контрабанды наркотиков на территорию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой Азербайджана продолжаются совместные оперативно-следственные мероприятия в рамках борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на совместную информацию, распространенную этими ведомствами, при перевозке 37 килограммов 550 граммов марихуаны задержан гражданин Азербайджана, житель Сабирабадского района Аташов Рахим Гаджи оглу (1987 г.р.).

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