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Пресечена попытка крупной контрабанды наркотиков на территорию Азербайджана

Политика Материалы 6 июня 2022 17:16
Пресечена попытка крупной контрабанды наркотиков на территорию Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой Азербайджана продолжаются совместные оперативно-следственные мероприятия в рамках борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на совместную информацию, распространенную этими ведомствами, при перевозке 37 килограммов 550 граммов марихуаны задержан гражданин Азербайджана, житель Сабирабадского района Аташов Рахим Гаджи оглу (1987 г.р.).

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