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Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США (ФОТО)

Политика Материалы 7 июня 2022 00:53
Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с советником Президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Trend, об этом помощник Президента Азербайджана сообщил в Twitter.

"В сегодня в Белом доме у меня состоялась продуктивная и искренняя беседа по азербайджано-американскому партнерству и региональным вопросам с Советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном", - отметил Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США (ФОТО)
Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США (ФОТО)
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