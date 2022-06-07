Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с советником Президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Trend, об этом помощник Президента Азербайджана сообщил в Twitter.

"В сегодня в Белом доме у меня состоялась продуктивная и искренняя беседа по азербайджано-американскому партнерству и региональным вопросам с Советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном", - отметил Хикмет Гаджиев.