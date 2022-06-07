Азербайджанские строители возрождают улицы города Шуша после длительного периода армянской оккупации - репортаж Reuters

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские строители возрождают улицы города Шуша после длительного периода армянской оккупации.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в материале Reuters.

Территории вокруг города Шуша в свое время прослыли «азербайджанской Швейцарией» из-за лесистых холмов и мягкого климата, говорится в материале.

Как отмечается в материале, теперь когда разрушенный в период армянской оккупации город освобожден, постепенно азербайджанские строители возрождают его улицы.

Так, восстановлены здания местного совета, полицейского управления и главпочтамта, ведутся восстановительные работы вокруг мечети Говхар-ага.

«Строительство трех гостиниц позволило азербайджанским властям выбрать Шушу в качестве места проведения ежегодной конференции Baku Energy Week, в ходе которой стало известно, что эмиратская фирма Masdar построит для Азербайджана солнечные и ветряные электростанции, которые вместе будут производить 4 гигаватта электроэнергии», - отмечается в материале.

Автор подчеркивает, что на данный момент в городе уже работают три супермаркета, а автобусы пять раз в неделю связывают Шушу со столицей Азербайджана Баку, привозя местных туристов и рабочих.

«Когда я приехал в Шушу, здесь все было разрушено», — сказал агентству Эльхан Гулиев, работающий в электроэнергетической компании ОАО "Азеришыг".

По его словам, за прошедший период сделано очень многое для восстановления города.

«Проведены электричество и вода, соответствующая инфраструктура восстановлена. Сейчас сюда приезжает много туристов и студентов», - сказал Гулиев.

В свою очередь, Джахид Алекперов, который в молодые годы был вынужденпокинуть Шушу, сейчас работает здесь строителем.

"Я работаю в компании, которая занимается восстановлением города", - сказал он.

Сейчас Джахиду Алекперову 56 лет и он нетерпением ждет того дня, когда бывшие жители вернутся в родную Шушу.