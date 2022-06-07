В ракетно-артиллерийских подразделениях азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны, проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием расчётов самоходных гаубиц ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняв резервные огневые и стартовые позиции.

На учениях, проводимых в соответствии с условиями реального боя, были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника точным огнём.