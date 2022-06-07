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Зангезурский коридор важен и для Армении - глава МИД Азербайджана

Политика Материалы 7 июня 2022 13:57
Зангезурский коридор важен и для Армении - глава МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор важен и для Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

"По вопросу Зангезурского коридора нет конкретных результатов. Армения продолжает затягивать вопрос под разными предлогами. Армения является страной с самыми ограниченными коммуникационными возможностями в регионе. Поэтому реализация Зангезурского коридора важна для Армении так же, как и для других стран региона», - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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