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Азербайджан поддерживает нормализацию турецко-армянских отношений - глава МИД

Политика Материалы 7 июня 2022 14:08
Азербайджан поддерживает нормализацию турецко-армянских отношений - глава МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан на самом высоком уровне выразил поддержку нормализации турецко-армянских отношений. Мы очень позитивно оцениваем назначение Турцией и Арменией специальных представителей для процесса нормализации и проведенные ими три встречи.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

По его словам, это пример положительных месседжей Турции и Азербайджана в адрес Армении.

"Мы за построение нормальных добрососедских отношений с Арменией, и если эта страна предпримет соответствующие шаги, будет уважать международное право, осознает реалии в регионе, то можно будет добиться хороших результатов", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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