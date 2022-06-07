Азербайджан поддерживает нормализацию турецко-армянских отношений - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на самом высоком уровне выразил поддержку нормализации турецко-армянских отношений. Мы очень позитивно оцениваем назначение Турцией и Арменией специальных представителей для процесса нормализации и проведенные ими три встречи.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

По его словам, это пример положительных месседжей Турции и Азербайджана в адрес Армении.

"Мы за построение нормальных добрососедских отношений с Арменией, и если эта страна предпримет соответствующие шаги, будет уважать международное право, осознает реалии в регионе, то можно будет добиться хороших результатов", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)