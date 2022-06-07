Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Пираллахы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 7 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рядом мер по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 1,0 (один) миллион манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.