США готовы к поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - США готовы тесно взаимодействовать и поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией различными способами.

Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Белый дом, сказал советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикметом Гаджиевым

Так, в ходе встречи Салливан отметил приверженность США миру, безопасности и процветанию в регионе Южного Кавказа. Он высоко оценил дипломатические усилия между Азербайджаном и Арменией, направленные на достижение прочного мира.

Салливан выразил поддержку переговорам в Брюсселе при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля, отметил готовность США тесно взаимодействовать и поддерживать прогресс различными способами.