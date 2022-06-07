По поручению Президента Ильхама Алиева ликвидирована незаконная парковка - ИВ города Баку

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, по факту незаконной вырубки деревьев и создания незаконной автостоянки на проспекте Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе Баку началось соответствующее расследование.

Как сообщили во вторник Trend в ИВ города Баку, ранее в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30 и создании парковки, и, как следствие, сужении пешеходного тротуара.

Незаконная парковка была создана Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики. В соответствии с поручением главы государства немедленно начался демонтаж незаконной парковки и приведение пешеходного тротуара в прежнее состояние. Также проводится расследования по установлению виновных.