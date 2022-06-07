В Университете АДА отпраздновали 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой (ФОТО)

7 июня 2022 года в Университете АДА при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике был организован телемост между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом АДА по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

На мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты двух высших учебных заведений, а также специально приглашенные эксперты, которые провели анализ проделанной масштабной работы на межгосударственном уровне на протяжении всех этих лет. Также были обсуждены новые направления упрочения и развития стратегического партнерства Туркменистана и Азербайджанской Республики, отвечающего долгосрочным интересам двух братских народов.

Выступившие на мероприятии дипломаты, руководители отраслевых министерств и ведомств отметили, что Туркменистан и Азербайджан придают особое значение наращиванию всестороннего сотрудничества, чему способствуют договорённости и соглашения, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне. За прошедший период отношения между двумя странами расширилась и вышли на новый качественный уровень. Туркменистан и Азербайджанская Республика успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также в рамках международных структур, о чём свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках авторитетных организаций глобального и регионального масштаба.

Экспертами было отмечено, что особое внимание уделяется вопросам использования выгодного географического положения двух братских стран-соседей, создающего благоприятные предпосылки для эффективного сложения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в международную транспортную инфраструктуру.

Учувствовавшие на мероприятии парламентарии подчеркнули наличие большого потенциала для дальнейшего расширения и укрепления также межпарламентских связей, активизации контактов между законодательными органами двух стран, а также обмена опытом посредством взаимных консультаций между Туркменистаном и Азербайджаном.

В завершение телемоста участники выразили уверенность, что туркмено-азербайджанские отношения будут и впредь укрепляться на долгосрочной и конструктивной основе, наполняясь новым содержанием. Совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание дружеских туркмено-азербайджанских связей на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в регионе.