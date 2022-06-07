Утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отмене распоряжения №444 от 29 августа 2018 года Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в распоряжение №3784 от 13 марта 2018 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики" и внесении изменения в распоряжение №3784 от 13 марта 2018 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета, утвержденный частью 1 распоряжения №3784 от 13 марта 2018 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики", приводится в следующей редакции:

"Председатель Наблюдательного совета

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

Заместитель министра образования Азербайджана

Заместитель министра культуры Азербайджана

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана

Председатель Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана

Член правления Союза волонтерских организаций Азербайджана

Член правления Платформы азербайджанских студентов и выпускников.

Согласно распоряжению, отменяется распоряжение №444 от 29 августа 2018 года (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2018, № 8, ст. 1778) Президента Азербайджанской Республики о внесении изменения в распоряжение №3784 от 13 марта 2018 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики".