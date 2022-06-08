Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке «Чемберекенд» в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке «Чемберекенд» в Сабаильском районе столицы.

Как сообщает Trend, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работе, проделанной в парке.

Было сообщено, что в новом парке, разбитом на неиспользуемой территории на улице Гасана Сеидбейли, проведены работы по озеленению, проложены пешеходные дорожки длиной 1200 метров, созданы все условия для содержательного отдыха и эффективного досуга жителей. В парке построены пешеходный мост протяженностью 147 метров над эстакадой, две террасы с видом на город, сооружен отвечающий современным стандартам фонтан, на территории созданы объект общественного питания, санитарный узел и административное здание. С учетом рельефа территории построена подпорная стена для предотвращения оползней. Кроме того, на территории установлены современные спортивные и детские развлекательные сооружения. Зеленая зона парка площадью 4 гектара покрыта газоном, высажено более 50 тысяч различных видов деревьев, кустов и цветов.

Президент Ильхам Алиев полюбовался из нового парка панорамой столицы.

Отметим, что масштаб работы, проводимой для превращения Баку в один из самых красивых городов мира в соответствии с определенной Президентом Ильхамом Алиевым стратегией развития Азербайджана, с каждым годом растет. За последние годы для удобства жителей столицы и гостей нашего города реализовано много проектов современной социальной инфраструктуры, созданы новые парки и аллеи, уголки отдыха. Одним из них является парк «Чемберекенд», разбитый по инициативе главы государства в Сабаильском районе столицы. Проделанная здесь работа является неотъемлемой частью реализуемой в стране стратегии социально-экономического развития и служит дальнейшему благоустройству нашей столицы.