Арестован экс-председатель военно-врачебной комиссии минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Арестован бывший председатель военно-врачебной комиссии министерства обороны Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в среду в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии министерства обороны полковника медицинской службы Азада Абдуллаева, ему было предъявлено окончательное обвинение по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 и 32.4, 312.2 УК Азербайджана и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по данному уголовному делу было завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд.

(Перевод: Нубар Кулузаде)