Провокационный шаг Армении демонстрирует ее неискренность на фоне процесса нормализации отношений на постконфликтном этапе - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 8 июня генеральный прокурор Армении совершил незаконный визит на территорию Азербайджана, провел встречу с "представителем" незаконной структуры. Данный безответственный и провокационный шаг армянской стороны еще раз демонстрирует ее неискренность на фоне процесса нормализации, что в том числе бросает тень на усилия международных посредников.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана касательно незаконного визита генпрокурора Армении на территорию Азербайджана.

"Этот шаг, предпринятый против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики, не только нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, но и наносит серьезный ущерб нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на постконфликтном этапе, в том числе усилиям по установлению мира и безопасности в регионе. Отметим, что вся ответственность за этот провокационный шаг лежит на армянской стороне", - говорится в комментарии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)