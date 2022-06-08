Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, который находится в Турции для наблюдения за одними из крупнейших учений Вооруженных сил Турции - "Эфес-2022".

Как передает в среду Trend, об этом сообщается на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны, безопасности, и в частности, сотрудничества в области военной подготовки и оборонной промышленности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)