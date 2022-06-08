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Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)

Политика Материалы 8 июня 2022 20:55
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 8 июня в Измире (Турция) состоялась встреча в двустороннем формате между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Кыргызстана генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на встрече состоялся подробный обмен мнениями по различным направлениям взаимовыгодного сотрудничества между странами в военной, военно-образовательной сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)
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