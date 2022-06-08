Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношений - Госдеп

Армения и Азербайджан имеют в настоящее время возможность продвинуться вперед в процессе нормализации отношений. Такое мнение выразила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что сейчас имеется подлинная надежда на наличие благоприятной возможности для Азербайджана и Армении продвинуться вперед в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на брифинге для иностранных журналистов.

"Считаю, что мы видели, как обе страны делали важные шаги. США весьма поощряют это", - сказала Донфрид.