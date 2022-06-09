Надеюсь, скоро технические вопросы по увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу, будут решены - посол (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что скоро все технические вопросы, связанные с увеличением поставок газа из Азербайджана в Европу, будут решены.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Есть необходимость в увеличении источников поставок газа в Европу. Ведутся обсуждения по поводу путей устранения технических проблем для увеличения поставок газа из Азербайджана в Европу. Надеюсь, что мы сможем найти решение», - сказал он.