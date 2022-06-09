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Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)

Политика Материалы 9 июня 2022 12:23
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в Турции для наблюдения за многонациональными учениями «Эфес-2022» делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила выставку, организованную министерством оборонной промышленности Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе выставки генерал-полковник Гасанов провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

На встрече было выражено удовлетворение военным сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены дальнейшие перспективы.

Затем гости ознакомились с представленными на выставке образцами современного оружия и военной боевой техники.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО)
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