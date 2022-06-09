Лавров: согласование автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном завершается

Согласование автомобильного транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном происходит в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров этих стран и России и находится в стадии завершения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима [функционирования транспортного коридора], который будет установлен, - отметил глава МИД РФ.

Лавров дал позитивную оценку состоявшемуся 3 июня 10-му заседанию трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. По его словам, участники этой группы "работают ритмично" и в полной мере готовы "к решению тех вопросов, которые еще остается урегулировать".