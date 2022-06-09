Выделены средства на строительство дороги в Саатлинском районе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 9 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мамедабад–Генишкенд в Саатлинском районе.

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Мамедабад–Генишкенд, соединяющей два населенных пункта с населением в четыре тысячи человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделен 1,0 (один) миллион манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".