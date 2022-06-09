В азербайджанской армии проходят интенсивные тактические учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С участием руководящего состава министерства обороны на общевойсковых полигонах азербайджанской армии проводятся интенсивные тактические учения различных видов войск с боевой стрельбой.

Как сообщает Trend cо ссылкой на минобороны Азербайджана, основной целью проведения учений является повышение боеспособности подразделений, дальнейшее повышение уровня профессионализма путем развития практических навыков личного состава, совершенствование взаимодействия органов управления войсками.

Главной особенностью учений с привлечением подразделений Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морского Флота и Войск специального назначения является выполнение новых тактических действий, основанных на опыте Отечественной войны Азербайджана. Заслушиваются доклады командиров и штабных офицеров о ходе учений, на основе разведывательных данных изучаются оперативная ситуация и особенности местности, организуется взаимодействие подразделений с применением поступивших на вооружение новых средств и приборов.

Согласно сценарию учений, обнаруженные условные цели противника уничтожаются различными средствами авиации, мотострелковыми, артиллерийскими и танковыми подразделениями во взаимодействии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)