Отмечено 30-летие азербайджано-пакистанских дипотношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщили Trend в МИД, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД АР, руководство и сотрудники посольства Пакистана в Азербайджане, а также делегация Национального университета обороны Пакистана, находящаяся с визитом в стране.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что Пакистан является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана после ее восстановления. Отметив, что между двумя странами существуют связи, которые развиваются в различных областях, в том числе в политической, экономической, торговой, военной и других, замминистра отметил отношения стратегического партнерства между нашими странами. Он с признательностью подчеркнул политическую поддержку Пакистаном Азербайджана как в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта, так и во время 44-дневной войны и в постконфликтный период. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя дружественными и братскими странами.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе отметил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют исторические, религиозные и культурные корни. Он подчеркнул постоянную поддержку Пакистаном суверенитета, территориальной целостности и нерушимости признанных на международном уровне границ Азербайджана. Отметив, что между странами существует плодотворное сотрудничество как в двусторонних, так и в многосторонних рамках, посол выразил уверенность в том, что эти отношения в различных сферах будут и впредь развиваться, и передал участникам мероприятия свои искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

В заключение мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

(Перевод: Нубар Кулузаде)