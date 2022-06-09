Прошли мероприятия по случаю 30-летия дипсвязей между Азербайджаном и Туркменистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщили Trend в МИД, в мероприятии приняли участие руководство и сотрудники МИД Азербайджана, посольства Туркменистана в стране.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил, что за 30 лет две страны прошли большой путь развития. Подчеркнув динамичное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, в том числе регионального и международного сотрудничества, замминистра сказал, что основным фактором является взаимное доверие и уважение, сформировавшиеся между двумя государствами. Халаф Халафов, отметив отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном, подчеркнул важность широкой международно-правовой базы, обеспечивающей развитие двух стран в различных сферах, в том числе в политической, экономической, торговой и энергетической сферах. Замминистра отметил, что меморандум о совместной разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море является еще одним примером дружественных и братских отношений между двумя странами.

Посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев сказал, что Азербайджан и Туркменистан связывают исторические и культурные связи. Отметив, что отношения Туркменистана и Азербайджана приобретают новое содержание, посол добавил, что эти отношения проявляются в политической, экономической, а также культурной и гуманитарной сферах. Ишангулиев добавил, что реализуемые с участием двух стран крупномасштабные проекты регионального и международного значения являются показателем высоких темпов развития сотрудничества Туркменистана и Азербайджана. Отметив, что подписание меморандума между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» на Каспийском море, посол Мекан Ишангулиев подчеркнул, что это имеет особое значение.

В конце мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

(Перевод: Нубар Кулузаде)