Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Сейеду Ибрахиму Раиси

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Ирана Сейеду Ибрахиму Раиси.

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в соболезновании.