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Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН (ФОТО)

Политика Материалы 9 июня 2022 19:26
Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, сообщает в четверг Trend.

На встрече была подчеркнута постоянная поддержка Азербайджаном многосторонней дипломатии и обсуждена работа, проделанная страной в этом направлении в качестве председателя Движения неприсоединения.

Напомним, что согласно правилам протокола ООН, на официальных встречах устанавливаются флаги ООН и государства, которое представляет руководящий представитель этой организации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН (ФОТО)
Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН (ФОТО)
Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН (ФОТО)
Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН (ФОТО)
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