Продолжаются учения в подразделениях коммандо ВС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск проведены тактико-специальные учения с личным составом воинских частей коммандо.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, на основании полученных разведывательных данных была определена территория вероятной провокации диверсионной группы условного противника.

Проникнув в глубину оперативного района, коммандо успешно выполнили задачи по взятию в окружение временных укрытий и нейтрализации условного противника.

Основной целью проводимых учений является совершенствование тактических навыков личного состава в гористой местности, а также дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандо.

(Перевод: Фидан Мустафаева)