В армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы с участием военных психологов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы с психологами объединений, соединений и учебных заведений специального назначения.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу генерал-майор Бекир Оруджев обстоятельно рассказал о деятельности, проведенной за текущий период 2022 года в области психологической работы, укрепления воинской дисциплины и других направлениях, а также о предстоящих задачах.

Говоря об Отечественной войне, увенчавшейся славной победой доблестной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Оруджев отметил, что весомую роль в достижении этой победы сыграли военно-патриотическое воспитание, морально-психологическая подготовка и высокая воинская дисциплина личного состава.

Выступившие на сборах рассказали о реформах, проводимых в области повышения и укрепления дисциплины в азербайджанской армии, а также задачах, стоящих перед психологами. В целях повышения боевого духа личного состава, укрепления патриотизма и воли к победе была отмечена значимость привития национально-духовных ценностей, пропаганды боевого пути исторических личностей и полководцев. Офицеры различных управлений и воинских частей министерства обороны рассказали о работе, проводимой в направлении повышения морально-психологического обеспечения.