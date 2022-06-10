Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

За эти годы двусторонние дружественные связи и взаимовыгодное партнёрство между нашими странами, основанные на общности духовных и культурных ценностей, а также на принципах равноправия и взаимного уважения, получили достойное развитие и последовательно расширяются.

В настоящее время Туркменистан и Азербайджанская Республика успешно сотрудничают в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях. Подтверждаем свою готовность и в дальнейшем прилагать необходимые усилия для укрепления и развития прошедшего испытание временем плодотворного сотрудничества.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, хочу от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе, а всему народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.