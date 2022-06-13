Замгоссекретаря США посетит Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд 13-15 июня будет находиться с визитом в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом распространило информацию посольство США в Азербайджане.

В сообщении отмечается, что в ходе визита она встретится с официальными лицами правительства.

Замгоссекретаря Кара Макдональд руководит деятельностью Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда по Европе, Южной и Центральной Азии, и возглавляет группу, работающую в области многосторонних и глобальных отношений.

(Перевод: Нубар Кулузаде)