Председатель Генассамблеи ООН поблагодарил Президента Ильхама Алиева (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, 13 июня Абдулла Шахид на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран-членов ООН и поздравил с 30-летием членства страны в ООН.

Абдулла Шахид высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Он выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики за лидерство в многосторонности (в совместном и согласованном решении вопросов, касающихся многих заинтересованных стран - прим. Trend).

Председатель Генассамблеи ООН отметил, что высоко ценит инициативы глобального значения в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, выдвинутые Президентом Азербайджана. Абдулла Шахид также высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане на национальном уровне в направлении реализации Целей устойчивого развития.

(Перевод: Нубар Кулузаде)