Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с президентом Генассамблеи ООН (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Как сообщили Trend в понедельник в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о деятельности Азербайджана в рамках ООН, сотрудничестве со специализированными структурами международной организации, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах повестки дня.

Приветствуя гостя, министр Джейхун Байрамов отметил, что визиты председателей ГА ООН в Азербайджан стали уже традицией. Он подчеркнул, что нынешний визит совпадает с 30-летием членства Азербайджана в ООН. Министр поздравил Абдуллу Шахида с успешным председательством в ГА ООН в это сложное для мира время.

Президент ГА ООН Абдулла Шахид отметил, что Азербайджан является одним из самых активных государств-членов ООН, и поздравил страну с 30-летием членства в организации. Он высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Абдулла Шахид выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за лидерство в многосторонности (в совместном и согласованном решении вопросов, касающихся многих заинтересованных стран - прим. Trend). Председатель Генассамблеи ООН отметил, что высоко ценит инициативы глобального значения в борьбе с пандемией COVID-19, выдвинутые Президентом Азербайджана. Абдулла Шахид также высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане на национальном уровне в направлении реализации Целей устойчивого развития.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам председательства в ГА, включая работу с молодежью, климатические изменения, гендерное равенство и другие темы.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал председателя ГА о текущей ситуации в регионе, в том числе о восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, разминировании, а также шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией. Он отметил, что Азербайджан продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного соглашения, делимитацию границ, открытие всех коммуникаций и другие вопросы.

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид высоко оценил усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе.

Стороны также обсудили другие вопросы повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)