Азербайджан стремится вывести молодежную сеть Движения неприсоединения на глобальный уровень - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится вывести молодежную сеть Движения неприсоединения на глобальный уровень.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе интерактивной дискуссии с членами молодежной сети Движения неприсоединения в Университете АDА.

«Азербайджан разделяет приоритеты ООН и будет продолжать поддерживать дальнейшее развитие в рамках Движения неприсоединения среди молодежи», - сказал он.

По его словам, молодежь играет ключевую роль в достижении целей глобального развития. Целью молодежной сети Движения неприсоединения является обмен идеями и мнениями для выявления проблем и поиска решений.

«Мы стремимся вывести молодежную сеть Движения неприсоединения на глобальный уровень. Недавно молодежная сеть Движения неприсоединения представила письменное заявление на 49-й сессии ассамблее и скоро представит его на 50-й. Мы приглашаем председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида выступить на саммите молодежной сети Движения неприсоединения в Баку в июле», - добавил он.