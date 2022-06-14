Азербайджан добился большого прогресса в достижении Целей устойчивого развития – председатель Генассамблеи ООН (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился большого прогресса в достижении Целей устойчивого развития.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

«Для меня большая честь находиться здесь, в этой прекрасной стране, Азербайджане. Я приехал в качестве председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по приглашению правительства Азербайджана. Азербайджан всегда был страной, приверженной принципам многосторонности. В этом году страна отмечает 30-летие членства в ООН. Азербайджан сыграл важную роль в продвижении многосторонности. Он был членом Совета Безопасности, а также Экономического и Социального совета. В то время, когда международное сообщество сталкивается с большим количеством вызовов, у меня есть возможность обсудить лидерство Азербайджана, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, пандемию, энергетический кризис, продовольственный кризис, такие вопросы, как изменение климата и многие другие. Я провел плодотворные встречи с министром иностранных дел, а также со спикером парламента. Позже я посетил университет АDА, встретился с молодежью и завершил свой день встречей со страновой командой ООН, чтобы оценить связи между агентствами ООН и Азербайджаном», - сказал он.

Отметив, что сегодня страна является председателем Движения неприсоединения (ДН), Абдулла Шахид напомнил, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева созвал саммит ДН для обсуждения вопросов, связанных с COVID-19.

«Также Президент Ильхам Алиев инициировал созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи по этому вопросу. Это была очень своевременная инициатива, она помогла довести данный вопрос до внимания международного сообщества, государств-членов. Единственный выход из пандемии – вакцинация. Важно, чтобы все страны имели равный доступ к вакцине. Я созвал 25 февраля этого года встречу высокого уровня по тому же вопросу и был очень рад получить месседж поддержки от Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения», — сказал председатель Генассамблеи ООН.

Абдулла Шахид отметил, что Азербайджан добился большого прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Также важно отметить, и это предмет большой гордости для Азербайджана, что он был одной из немногих стран, которая трижды представляла Добровольный национальный обзор. Это демонстрирует активную работу правительства Азербайджана по постоянному контролю за выполнением ЦУР, четким свидетельством приверженности правительства этому. Мы здесь, чтобы помочь в решении всех вопросов, которые запрашиваются правительством — по борьбе с изменением климата, гендерным вопросам и многим другим. Роль ООН высоко ценится народом и правительством Азербайджана, и мы готовы помочь во всем», - сказал он.

Абдулла Шахид отметил, что одной из сфер сотрудничества в рамках ООН является борьба с изменением климата.

«Конечно, Азербайджан - нефтедобывающая страна, тем не менее примечательно, что на конференции COP26 Азербайджан обязался сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2050 году. Таким образом, четко видна приверженность Азербайджана этому, и ООН будет работать со страной по трансферу технологий, переходу на возобновляемые источники энергии», — сказал он.

Председатель Генассамблеи ООН добавил, что впечатлен большими успехами азербайджанского народа в развитии страны, несмотря на эти очень трудные времена.