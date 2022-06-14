Шушинская декларация - это "дорожная карта" совместной деятельности по обеспечению глобальной безопасности - Рамиль Усубов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с Турцией в области безопасности является одной из ключевых линий проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики, концепции безопасности, адаптированной к новым вызовам

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что при реализации концепции, обеспечивающей активное участие Азербайджана в региональной и глобальной системе безопасности, совместно с официальной Анкарой определяются единая позиция, единая деятельность и единые цели и достигаются эффективные результаты в реализации процесса. Это также вопрос, проистекающий из положений Шушинской декларации.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Шушинская декларация является "дорожной картой" совместной деятельности по обеспечению региональной, глобальной безопасности. Предпринимаемые в этом направлении меры, намечаемые цели постоянно совершенствуются соответственно растущей государственной мощи Азербайджана и Турции. Турция вносит вклад в глобальную безопасность в обширной географии от Сирии до Ливии, от Средиземного моря до океанических заливов. Азербайджан также эффективно борется с основными угрозами международной безопасности - глобальным терроризмом, транснациональной преступностью, осуществляет миротворческую деятельность в различных зонах конфликтов. То есть оба государства имеют исключительные заслуги в обеспечении глобальной безопасности.

Рамиль Усубов также обратил внимание на тот факт, что во всех трех письмах Президента США Джо Байдена в адрес главы азербайджанского государства за последние три месяца была подчеркнута решающая роль Азербайджана в обеспечении безопасности на глобальном и, в частности европейском пространстве: "Такое мнение выражается на постоянной основе на самом высоком международном уровне. И это, несомненно, результат реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым с большой дальновидностью и мудростью концепции безопасности".

(Перевод: Фидан Мустафаева)