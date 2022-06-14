Президент Ильхам Алиев: Можно побеждать самых сильных соперников – если есть профессионализм и патриотизм

БАКУ /Trend/ - Можно побеждать самых сильных соперников – если есть командный дух, если есть профессионализм и патриотизм.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 14 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу в Словакии.

«В Азербайджане уделяется внимание и спорту, и спортсменам. Спортсмены всегда окружены заботой государства, и это естественно, потому что спорт, наши победы в спорте и повышают международный авторитет страны, и пропагандируют здоровый образ жизни, что, как мне кажется, гораздо важнее. Ведь все мы хотим, чтобы азербайджанский народ был здоровым, чтобы молодежь в массовом порядке занималась спортом. Государство всегда проявляет большое внимание и заботу о спортсменах, клубах, федерациях для повышения массовости спорта и достижения побед в спорте. Уверен, что отныне наша Федерация мини-футбола будет окружена такой же государственной заботой.

Своей победой вы демонстрируете, что если есть воля и профессионализм, есть любовь к Родине, то можно добиться даже недосягаемых для некоторых успехов. Уверен, что никто в Азербайджане не ждал вашей победы. Не знаю, вы сами ждали этого или нет, наверное, по ходу чемпионата вы начали чувствовать, что это возможно. Однако уверен, что никто в Азербайджане, в том числе и я, не ждал этой победы, именно с этим связано то, что мы вдвойне рады победе. То есть это говорит о том, что можно, можно побеждать самых сильных соперников – если есть командный дух, еще раз говорю, если есть профессионализм и патриотизм.

Мне известно, что многие из вас заняты в отдельных сферах, вы в подлинном смысле слова являетесь спортсменами-любителями, и мини-футбол для вас это, если так можно сказать, своего рода хобби. Вам противостояли сильнейшие европейские команды. Уверен, что финансовое обеспечение, поддержка и другие преимущества этих команд значительно превосходили ваши. Тем не менее, вы одержали победу, порадовали всех нас и вписали свои имена в спортивную историю Азербайджана»,- сказал глава государства.