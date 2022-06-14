Президент Ильхам Алиев: Победы к лицу нашему народу - как на поле боя, так и на спортивных аренах

БАКУ /Trend/ - Победы к лицу нашему народу - как на поле боя, так и на спортивных аренах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 14 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу в Словакии.

«Уверен, что всякий раз, когда наши спортсмены добиваются победы на международных соревнованиях, каждый патриотически настроенный человек испытывает чувство гордости, все мы радуемся, когда поднимается наш флаг. Победы к лицу нашему народу - как на поле боя, так и на спортивных аренах. Уверен, что азербайджанские спортсмены и впредь будут достойно представлять нашу Родину на международных соревнованиях.

Государством созданы все условия, никаких препятствий, связанных с развитием спорта, нет, напротив, государство оказывает постоянную поддержку. Однако, что касается мини-футбола, то из-за того, что для нас это относительно новый вид спорта, успехов в нем вы добились сами. Не могу сказать, что для мини-футболистов были созданы какие-то особые условия, или же из-за рубежа приглашены известные специалисты, тренеры, легионеры. Нет, ничего этого не было. Поэтому ваша победа заслуживает очень высокой оценки. Вы сами добились этой победы, конечно, федерация и спортивные специалисты, тренеры и игроки, спортсмены, - именно их я имею в виду, когда говорю о команде, - вы добились этой победы честным трудом.

В Азербайджане уделяется внимание и спорту, и спортсменам. Спортсмены всегда окружены заботой государства, и это естественно, потому что спорт, наши победы в спорте и повышают международный авторитет страны, и пропагандируют здоровый образ жизни, что, как мне кажется, гораздо важнее. Ведь все мы хотим, чтобы азербайджанский народ был здоровым, чтобы молодежь в массовом порядке занималась спортом. Государство всегда проявляет большое внимание и заботу о спортсменах, клубах, федерациях для повышения массовости спорта и достижения побед в спорте. Уверен, что отныне наша Федерация мини-футбола будет окружена такой же государственной заботой»,- сказал глава государства.