Мы и дальше будем прилагать все усилия для последовательного достижения побед - Орхан Мамедов

БАКУ/Trend/- Мы и дальше будем прилагать все усилия для последовательного достижения побед.

Как сообщает Trend, об этом сказал почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Уважаемый господин Президент, позвольте от имени нашей федерации, всех футболистов и тренерского состава выразить Вам глубокую признательность. Сегодня очень почетный для нас день, потому что наши футболисты принесли сюда кубок, завоеванный, как Вы справедливо отметили, честным трудом. Мы действительно очень рады и хотим заверить Вас в том, что и дальше будем прилагать все усилия для последовательного достижения побед.

Уважаемый господин Президент, должен отметить, что хотя мини-футбол не является профессиональным видом спорта, он очень широко распространен среди населения. В 2017 году мы решили создать федерацию и в 2018 году уже были избраны членами как Всемирной федерации мини-футбола, так и Европейской федерации мини-футбола. В 2018 году мы приняли участие в чемпионате Европы в Украине, и это стало очень хорошим опытом для нас.

Как Вам известно, в период пандемии были ограничения, но мы не прекращали тренировок, усиленно готовились к нынешнему чемпионату. Когда этот чемпионат начался, мы уже были полностью готовы. Конечно, главным для нас было участие. Вы справедливо отметили, что это стало большим опытом для наших футболистов. Но победа, одержанная в каждом матче, еще больше воодушевляла нас. Первый матч против чемпионов Европы – Румынии мы проиграли. Однако затем одержали грандиозную победу над Испанией и одолели команды других стран. В финале мы вновь встретились с румынами. Конечно, мы увидели здесь плоды супертактических ходов тренера. Наши соперники тоже подчеркнули это. Мы одержали победу, можно сказать, не допустив ошибок»,- сказал он.